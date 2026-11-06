Король Бельгии Филипп не принял отставку правительства Де Вевера

Король Бельгии Филипп. Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/www.imago-images.de/Global Look Press

Король Бельгии Филипп отклонил прошение об отставке правительства Барта Де Вевера и велел премьеру не прекращать поиск компромисса по бюджету страны на 2027 год. Об этом сообщили в пятницу во дворце.

«Король поручил премьер-министру продолжать переговоры по бюджету», — следует из заявления дворца.

В ночь с 1 на 2 ноября переговоры по бюджету Бельгии зашли в тупик. Премьер-министр Барт Де Вевер созвал экстренное совещание с ключевыми министрами, чтобы согласовать бюджет на 2027 год и изыскать 10 млрд евро экономии к 2029-му, но уже около часа ночи стало ясно, что компромисс не найден. Утром 2 ноября Де Вевер прибыл во дворец, чтобы передать королю Филиппу прошение об отставке. Король Филиппо выразил сожаление в связи с тем, что соглашение не было достигнуто, и призвал все стороны «ставить общие интересы и готовность к компромиссу на первое место».