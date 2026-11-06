Российский турист посетил хаммам и внезапно умер Фото: Оксана ЗУЙКО.

В Турции умер 45-летний россиянин Олег Фидченко, которому стало плохо во время посещения хаммама. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчина приехал на отдых из Калининграда вместе с супругой и семилетней дочерью. Семья остановилась в одном из отелей в районе Авсаллар турецкого курорта Аланья.

Несколько дней назад россиянин отправился в хаммам, однако прямо во время процедур внезапно почувствовал себя плохо. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Тело Фидченко направили в морг судебно-медицинского учреждения Аланьи для проведения вскрытия. Точную причину смерти еще предстоит установить. По предварительным данным SHOT, у россиянина могли возникнуть проблемы с сердцем. Известно, что на родине мужчина работал на автомойке.

Ранее KP.RU сообщал о смерти другого российского туриста в Аланье. Тогда 50-летнего мужчину обнаружила без сознания супруга в номере гостиницы района Окурджалар. Прибывшие медики констатировали смерть россиянина. Его тело также направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин случившегося.