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НовостиВ мире6 ноября 2026 11:53

Вылетевший из Праги в Бухарест самолёт подал аварийный сигнал

Boeing 737-8H6, следовавший из Праги в Бухарест, подал аварийный код 7700
Мария СПИРИДОНОВА
Летевший в Бухарест Boeing подал аварийный сигнал

Летевший в Бухарест Boeing подал аварийный сигнал

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Boeing 737-8H6, следовавший из Праги в Бухарест, подал сигнал бедствия. Об этом со ссылкой на данные о полёте пишет РИА Новости.

По информации агентства, лайнер покинул Прагу в 09:53 по местному времени (11:53 мск), а уже в воздухе экипаж активировал аварийный код 7700. К 13:44 мск самолёт успешно приземлился в аэропорту Бухареста.

7700 — универсальный код транспондера, который включают при возникновении общей нештатной ситуации на борту.

Ранее издание The Guardian сообщило, что сразу шесть пассажирских лайнеров, выполнявших рейсы в Европе, получили анонимные сообщения о минировании. После проверок никаких самодельных взрывных устройств, о которых говорилось в сообщениях, не нашли. В результате все самолёты успешно приземлились в точках назначения.