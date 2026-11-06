ChatGPT подсказал жене, как отравить супруга: мужчина намерен судиться с OpenAI Фото: EAST NEWS.

Мужчина из Северной Каролины подал в суд на OpenAI, заявив, что ChatGPT помог его жене спланировать его отравление. Джеймс Гейтс рассказал, что нашел рукописную записку со списком веществ и дозировками, часть из которых была помечена как «смертельные». Подробностями делится Bloomberg.

Как уточнил сам истец, в начале стояли указания «очистить все переписки» и «выйти из чата GPT». Заявление подано в Верховный суд Калифорнии.

По словам Гейтса, Шерил часто обращалась к чат-боту на фоне семейных проблем. Якобы ИИ выступил «эхо-камерой», подпитывая ее подозрения, что муж следит за ней и хочет оставить ни с чем. В какой-то момент она спросила про растение олеандр и его ядовитость, подав вопрос как самозащиту. На скриншотах видно, что бот уточнял смертельные дозы и даже ответил на вопрос, найдут ли яд при вскрытии.

В 2025 году Шерил обвинили в покушении на убийство, но в апреле прокуратура прекратила дело из-за нехватки доказательств. OpenAI заявила, что заблокировала пользователя и передала данные полиции. Компания настаивает: контент бота — это свобода слова, а за преступления отвечают сами пользователи.

Ранее KP.RU рассказывал, как 31-летняя американка, страдавшая эпилепсией, умерла в феврале 2026 года после того, как начала снижать дозировку противосудорожного препарата по плану, который составил ChatGPT.