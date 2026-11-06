«Бумеранг никто не отменял»: Анастасия Волочкова готова к мести

Анастасия Волочкова, балерина Фото: Евгения ГУСЕВА.

Балерина Анастасия Волочкова готова ответить своему обидчику — бывшему директору Максиму Николаеву. Об этом пишет издание Woman.ru.

После возвращения с отдыха в Россию артистка столкнулась со скандалом: ее предал экс-директор. Уже несколько недель они публично обсуждают свои разногласия. Балерина обвиняет Николаева в присвоении ее денег. По ее словам, он брал больше положенного процента за организацию концертов.

«Это на твоей совести останется на 100%. И бумеранг никто не отменял», — обратилась Волочкова к экс-директору.

Максим оправдывался и отрицал обвинения, объясняя, что прекратил сотрудничество с балериной из-за ее непредсказуемости. Он пожалел, что начал работать без договора.

Позже Волочкова рассказала, что бывший директор пользовался ее добротой. Она брала его в отпуск на Мальдивы из жалости.

Ранее KP.RU рассказал, что это не первый раз, когда звезда конфликтует со своим директором или продюсером. Аналитики издания подготовили целую подборку подобных случаев.