«Бумеранг никто не отменял»: Анастасия Волочкова готова к мести

Фото: Евгения ГУСЕВА.
Балерина Анастасия Волочкова готова ответить своему обидчику — бывшему директору Максиму Николаеву. Об этом пишет издание Woman.ru.
После возвращения с отдыха в Россию артистка столкнулась со скандалом: ее предал экс-директор. Уже несколько недель они публично обсуждают свои разногласия. Балерина обвиняет Николаева в присвоении ее денег. По ее словам, он брал больше положенного процента за организацию концертов.
«Это на твоей совести останется на 100%. И бумеранг никто не отменял», — обратилась Волочкова к экс-директору.
Максим оправдывался и отрицал обвинения, объясняя, что прекратил сотрудничество с балериной из-за ее непредсказуемости. Он пожалел, что начал работать без договора.
Позже Волочкова рассказала, что бывший директор пользовался ее добротой. Она брала его в отпуск на Мальдивы из жалости.
Ранее KP.RU рассказал, что это не первый раз, когда звезда конфликтует со своим директором или продюсером. Аналитики издания подготовили целую подборку подобных случаев.