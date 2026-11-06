Звезды, конфликтовавшие со своими директорами: Волочкова разругалась с Николаевым из-за денег, а Суханкина много лет судится с Литягиным

Анастасия Волочкова и Максим Николаев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ни одного артисту не обойтись без опытного агента или директора. Именно менеджеры зачастую становятся самыми близкими людьми звезд. Но не всегда отношения складываются гладко. История российского шоу-бизнеса насчитывает, как минимум несколько громких скандалов знаменитостей с их менеджментом. И очередной случился совсем недавно.

Анастасия Волочкова и Максим Николаев

В Сети разгорелся скандал между Анастасией Волочковой и ее бывшим директором Максимом Николаевым, с которым 50-летняя балерина летала на Мальдивы в августе. В соцсетях Анастасия называла Максима своим директором. Но буквально на днях Волочкова записала видеообращение, в котором рассказала, что больше не работает с Николаевым, так как он повел себя непорядочно: менеджер взял свой процент раньше, чем сама артистка получила гонорар за один из последних концертов.

Анастасия Волочкова и Максим Николаев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Дело в том, что с Максимом я никогда не сотрудничала официально. Просто из чувства жалости к этому человеку я называла его своим директором. Он потерял свою работу от неумения делать ничего абсолютно, и я из жалости опять же к нему свозила его за свой счёт бесплатно на Мальдивы. Понимаете!? Просто, чтобы человеку как-то отойти от стресса. Что касается работы, то у меня есть человек в команде — её зовут Лола, она мой представитель и помощник по всем вопросам уже много лет. А Максим просто захотел приткнуться к моей команде, думая, что он сейчас заработает денег. Но, если человек ничего не умеет делать, то как он может заработать деньги?» — пояснила ситуацию KP.RU Волочкова.

Впрочем, балерина не стала отрицать некоторых заслуг Николаева. Так, он помог ей организовать клубное выступление в Краснодаре. Правда, потом взял свой гонорар раньше, чем сама Анастасия получила деньги.

«Я еще не успела получить свой гонорар, а он уже забрал свой. Я отказалась даже от общения с этим человеком после того, как он начал говорить нелицеприятные вещи обо мне. И кропать пасквили на моих близких людей. Я даже поставила организаторам выступления условие, что я могу приехать и дать этот концерт, поскольку люди уже купили на него билеты, но при одном условии — рядом не должно быть Максима», — добавила артистка.

Анастасия Волочкова с помощницей Лолой и Максимом Николаевым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А вот у Николаева другое мнение по поводу сложившейся ситуации. Максим считает, что он сделал свою работу, и вопросов к нему быть не может.

«Сделал классный концерт. Она до сих пор видео выкладывает. Значит, организовано все было на высшем уровне, а я по-другому не могу. Настя об этом знает. Но все началось больше месяца назад. Мой друг написал ей письмо, все, что о Насте думает — о ее окружении, с кем она живет. Сказал все, как есть…. Сначала я был другого мнения о ней, но теперь я понимаю, почему с ней не общается семья. Меня предупреждали: «Не начинай с ней работать. Посмотри, как она относится к своей семье… Отменять выступления я начал еще до Краснодара, потому что пошли качели: «То поеду, то не поеду»… Я полгода с ней проработал, и я эту ракету запустил. Но я не могу работать бесплатно. Если она отменяет концерт, то я не получаю вообще ничего, так как у меня процент с выступления. Зато все получает Лола… Поэтому хочу предостеречь всех организаторов», — высказался Максим Николаев.

Юрий Шатунов и Андрей Разин

Юрий Шатунов Фото: Личный Архив.

Спор между продюсером и солистом группы «Ласковый май» длился несколько десятков лет и закончился только после смерти Шатунова от острой сердечной недостаточности в 2022 году. Причина конфликта — исключительные права на хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Седая ночь» и др. Андрей Разин, который в настоящее время проживает в Америке, неоднократно заявлял, что в 1992 году он выкупил права на все песни группы у правообладателей, поэтому он якобы является единственным законным владельцем каталога.

Андрей Разин и Юрий Шатунов Фото: ТАСС.

Юрий Шатунов настаивал на том, что он — автор исполнения, а права на песни были переданы Разину незаконно, и он имеет полное право исполнять свои хиты на концертах. Много лет экс-продюсер «Ласкового мая» и певец судились. Разин регулярно подавал иски, требуя запретить Шатунову исполнять песни «Ласкового мая». Он угрожал организаторам концертов и требовал удаления видео с выступлений артиста с YouTube. Также Разин вел агрессивную медийную кампанию, регулярно публикуя в социальных сетях негативные посты в адрес Шатунова и его семьи.

А ведь когда-то Юрия и Андрея связывала дружба. Разин даже стал крестным отцом сына Шатунова. Но со временем они превратились во врагов. Шатунов неоднократно заявлял в интервью, что Разин «преследовал» его и пытался разрушить его карьеру, используя юридические рычаги.

В 2022 году, незадолго до смерти Юрия, Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу певца, признав его право на исполнение песен. Это стало важной победой для Шатунова, который долгое время пытался отстоять свое творческое наследие. Певец внезапно скончался в июне 2022 года. Ему было всего 48 лет. Тем временем, Разин продолжает попытки оспаривать права на песни, теперь уже в противостоянии с вдовой и детьми Шатунова.

Рэпер L'One (Леван Горозия) и лейбл Black Star

Конфликт Левана Горозии с известным музыкальным лейблом стал одним из самых громких и длительных судебных разбирательств в российском шоу-бизнесе. Он начался в 2019 году и затрагивал вопросы интеллектуальной собственности, авторских прав и условий контракта.

Леван Горозия Фото: Личный архив.

В июне 2019 года Леван Горозия объявил об уходе из Black Star, откуда, кстати, мало кому удавалось уйти без последствий. Лейбл заявил, что права на имя L'One принадлежат им, так как оно было зарегистрировано как товарный знак в период действия контракта. Также Black Star претендовал на все песни, написанные Леваном за семь лет сотрудничества — с 2012 по 2019 год.

А вот сам Горозия утверждал, что контракт был кабальным — артист получал лишь малую часть доходов от концертов и стриминга, при этом самостоятельно инвестируя в свое развитие.

Стороны не смогли договориться мирно, и конфликт перешел в юридическую плоскость. Леван подал иск в Мещанский суд Москвы, требуя признать за ним право на использование сценического имени и исполнение своих песен, а также требовал отчетности по доходам от его деятельности за все годы. Лейбл настаивал, что все права на треки и псевдоним были переданы им на законных основаниях согласно подписанному договору, и артист добровольно согласился на эти условия.

Тимати и Леван Горозия. Фото: Дмитрий Голубович/ТАСС

Лишь в апреле 2021 года, спустя почти два года после начала конфликта, стороны объявили о примирении. Рэпер вернул себе имя, Он снова стал выступать под псевдонимом L’One. Стороны пришли к компромиссу в отношении прав на музыкальный каталог. Также основатель Black Star Тимати и Леван Горозия опубликовали совместные фото, заявив, что претензий друг к другу больше не имеют.

Маргарита Суханкина и Андрей Литягин

Маргарита Суханкина и Андрей Литягин Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Противостояние певицы Маргариты Суханкиной и продюсера группы «Мираж» Андрея Литягина, которых в прошлом связывали романтические отношения, является одним из самых затяжных в российской эстраде. Конфликт связан с авторскими правами на песни, использованием бренда «Мираж» и личными отношениями, которые переросли в судебные тяжбы.

Известно, что Маргарита Суханкина является «золотым голосом» группы «Мираж». Именно она исполняла практически все хиты коллектива («Музыка нас связала», «Наступает ночь» и др.) в студии. Однако долгое время её имя оставалось в тени, так как на сцене под её фонограмму выступали другие участницы — Ирина Салтыкова, Наталья Ветлицкая, Наталия Гулькина.

В какой-то момент Маргарита решила выступать сольно и исполнять песни «Миража», автором которых является Литягин. Андрей Литягин, как автор музыки и правообладатель, в свою очередь, запретил Суханкиной исполнять песни группы «Мираж» на сольных концертах. Он настаивал на том, что для этого необходимо получать разрешение и выплачивать авторские отчисления.

Но певица долгое время выступала, используя название «Мираж», что вызывало резкое недовольство продюсера, который считал, что права на бренд принадлежат только ему. Литягин неоднократно подавал иски в суд, требуя компенсации за «незаконное использование интеллектуальной собственности». Суммы исков исчислялись миллионами рублей.

Маргарита Суханкина Фото: Личный архив.

Так, конфликт перешел в серию судебных процессов, которые длились несколько лет: Литягин через суды добивался запрета на исполнение песен группы на концертах Суханкиной. Маргарита в свою очередь пыталась доказать свои права как исполнительницы и оспаривала действия продюсера, считая их несправедливыми по отношению к человеку, который своим голосом сделал эти песни легендарными.

Суды часто принимали сторону Литягина как автора музыки, что вынуждало Суханкину либо платить штрафы, либо исключать хиты из программы. Однако, в июле 2026 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил иск 62-летней Суханкиной к 64-летнему Литягину, ограничив композитора в использовании голоса певицы и присудив компенсацию в размере 8 миллионов рублей в пользу заслуженной артистки. Маргарита Суханкина назвала это решение «восстановлением справедливости» и заявила, что «голос не стереть, правду не спрятать». Высказался и сам Андрей Литягин. Продюсер не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.

Андрей Литягин Фото: Личный архив.

«Решение Замоскворецкого суда нас, конечно, удивило, но не расстроило. Мы к этому готовы — это лишь один эпизод. Знаете, это напоминает недавнюю историю с квартирой Ларисы Долиной, когда суд, по сути, руководствовался её статусом народной артистки и вынес решение, которое не выдерживает никакой критики. Здесь, мне кажется, та же история — личное отношение взяло верх над буквой закона. В нашем случае судья под надуманными предлогами не приняла свидетельские показания с моей стороны и договор о передаче прав, подписанный лично Суханкиной. При этом экспертиза, назначенная судом (!), подтвердила подлинность ее подписи. Все это вызывает справедливое возмущение. Поэтому мы будем обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, апелляция уже готовится. Дурной пример Долиной оказался заразителен – продала, а потом не помнит», — заявил Литягин.

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