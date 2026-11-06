Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2026 12:46

МИД РФ: СБУ вербуют россиян на «грязные деньги»

Украинские спецслужбы часто вербуют именно несовершеннолетних россиян
Людмила МИТРОХИНА
МИД РФ: СБУ вербуют россиян на «грязные деньги»

МИД РФ: СБУ вербуют россиян на «грязные деньги»

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Украинские спецслужбы вербуют россиян, включая несовершеннолетних, используя «грязные деньги». Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Дмитрий Любинский в интервью ИС «Вести».

«Грязные деньги» широко используются спецслужбами Украины для вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в России», — резюмировал российский дипломат.

Россия намерена бороться с проблемой финансирования терроризма и отмывания денег, укрепляя международное сотрудничество. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные разведки и преступники используют современные технологии для скрытия криминальных расчетов. Глава государства призвал Росфинмониторинг усилить работу для борьбы с этим. Также Путин отметил, что иностранные спецслужбы используют несовершеннолетних в своих преступных целях. Спецслужбы втираются в доверие, используют деньги как мотивацию для совершения террористических действий россиянами.