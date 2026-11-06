МИД РФ: СБУ вербуют россиян на «грязные деньги» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Украинские спецслужбы вербуют россиян, включая несовершеннолетних, используя «грязные деньги». Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Дмитрий Любинский в интервью ИС «Вести».

«Грязные деньги» широко используются спецслужбами Украины для вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних, в совершение противоправных действий в России», — резюмировал российский дипломат.

Россия намерена бороться с проблемой финансирования терроризма и отмывания денег, укрепляя международное сотрудничество. Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные разведки и преступники используют современные технологии для скрытия криминальных расчетов. Глава государства призвал Росфинмониторинг усилить работу для борьбы с этим. Также Путин отметил, что иностранные спецслужбы используют несовершеннолетних в своих преступных целях. Спецслужбы втираются в доверие, используют деньги как мотивацию для совершения террористических действий россиянами.