Мелания Трамп: гуманитарная миссия в Алешках помогла спасти почти 800 человек

Мелания Трамп Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп прокомментировала гуманитарную миссию в Алешках. В своем аккаунте соцсети X она заявила, что эта операция помогла спасти почти 800 человек.

«Наши усилия по обеспечению прекращения огня в Алешках, которые помогли спасти почти 800 человек, а также воссоединение 34 детей со своими семьями демонстрируют, что совместная миссия может существенно изменить жизнь людей», — резюмировала первая леди США.

Напомним, вчера, 5 ноября, Мелания Трамп провела встречу с представителями России и Украины в Белом доме. От РФ присутствовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и омбудсмен по правам человека Яна Лантратова. Мелания Трамп передала через российскую делегацию послание для президента РФ Владимира Путина.