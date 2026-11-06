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НовостиПолитика6 ноября 2026 12:53

Венгрия трижды подняла в воздух истребители, испугавшись взрывов: что происходит

Венгрия трижды подняла в воздух истребители из-за угроз взрыва лайнеров
Марк СОКОЛОВ
Венгрия трижды подняла в воздух истребители, испугавшись взрывов: что происходит

Венгрия трижды подняла в воздух истребители, испугавшись взрывов: что происходит

Фото: REUTERS.

Венгрия трижды подняла в воздух истребители для сопровождения пассажирских самолетов после сообщений об угрозе взрыва на борту. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министра обороны страны Ромулуша Рузин-Сенди.

По словам главы ведомства, все три случая произошли утром 6 ноября в воздушном пространстве Венгрии. Военные самолеты направлялись для наблюдения за гражданскими лайнерами, в отношении которых поступили предупреждения о возможном минировании.

Первое сообщение касалось рейса Wizz Air W64328, следовавшего из Брюсселя в Софию. Еще две угрозы поступили в отношении самолетов, вылетевших из Праги на Кипр и в Бухарест. Последний рейс выполняла румынская авиакомпания Tarom.

Отмечается, что самолет Tarom благополучно приземлился в Бухаресте. После проверки информация о взрывном устройстве на борту не подтвердилась.

Ранее KP.RU сообщал, что 2 ноября венгерские истребители Gripen сопровождали пассажирский самолет Wizz Air, летевший из Лондона в Софию. Из-за сообщения о бомбе лайнер изменил маршрут и совершил вынужденную посадку в Будапеште. В аэропорту его встретили полиция, аварийные службы и подразделения по борьбе с терроризмом. Воздушное судно направили на специальную стоянку для проверки.