Зеленский решил спихнуть проблемы Киева: обвинения полетели в адрес Кличко Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский возложил ответственность за перебои с электричеством и водой в Киеве на городские власти во главе с Виталием Кличко. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, киевляне и местные компании подолгу сидят без света и воды, а проблемы носят очень серьёзный характер. Причиной он назвал невыполнение решений, принятых на городском уровне, по подготовке к отопительному сезону.

Ранее сам Кличко заявил, что дальнейшее существование критических объектов столицы Украины находится под большим вопросом. Он указал, что город работает в крайне тяжёлых условиях.

Градоначальник утверждает, что власти делают всё возможное для жизнеобеспечения Киева и просчитывают разные сценарии. Поводом для проблем стали усиливающиеся удары по энергетике, теплогенерации и системам водоснабжения.