Мерц позвонил Трампу в ночи: что обсуждали политики

Handelsblatt: Мерц и Трамп обсудили ночью завершение конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ночь на 6 ноября провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает Handelsblatt.

Лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее, а мирное соглашение должно получить одобрение союзников по НАТО. По словам Корнелиуса, правительство Германии проинформировано о переговорах американской администрации с российской стороной, а канцлер «вовлечен в соображения американского президента».

Корнелиус также сообщил, что Германия участвует в согласовании позиций по Украине вместе с Францией и Великобританией в рамках так называемой «евротройки».

Ранее KP.RU писал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился с Дональдом Трампом в Белом доме 5 ноября. Президент США заявил, что рассчитывает на заключение большой сделки, которая может затронуть не только Украину, но и всю Европу.