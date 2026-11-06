Во Франции школьный автобус съехал в кювет, десятки человек пострадали. Фото: Peter Noyce/imageBROKER.com/Global Look Press

На востоке Франции школьный автобус попал в ДТП. В результате аварии пострадали десятки человек, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

По данным телеканала, происшествие случилось в пятницу, 6 ноября, в департаменте Эн, рядом с коммуной Лан. Как подтвердил мэр Лана агентству Agence France-Presse, автобус съехал с дороги и врезался в дерево в кювете.

Источник BFMTV уточнил, что речь идет о десятках пострадавших. Также сообщается, что как минимум у двух человек зафиксирована остановка сердца. На место ДТП выехал министр транспорта Франции Филипп Табаро.

Ранее смертельное ДТП произошло в Египте. На трассе Рас-Гариб — Хургада автобус врезался в грузовик с песком. В результате аварии три человека погибли, ещё 25 получили травмы, среди пострадавших — трое граждан России. Медицинская помощь также понадобилась гражданам Италии и Франции.