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6 ноября 2026 13:12

«Слепая ненависть»: Киев пытается подсунуть российским бойцам предметы со взрывчаткой

Стешин: ВСУ подкладывают взрывчатку в стельки и очки для дронов
Авторы (2):
Дмитрий СТЕШИН
Анна АДАМАЙТЕС
Стешин: ВСУ подкладывают взрывчатку в стельки и очки для дронов

Стешин: ВСУ подкладывают взрывчатку в стельки и очки для дронов

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал в своей статье о попытках украинских спецслужб передать российским военным заминированные очки для управления FPV-дронами и стельки с подогревом.

По словам журналиста, неизвестные со стороны Киева пытались отправить очки через волонтеров из Волгограда под видом пожертвования. Добровольцы заподозрили неладное и передали устройства саперам ФСБ. В каждой паре обнаружили около 10 граммов тротила. Взрыватель должен был сработать при включении изображения с беспилотника.

Еще одна попытка диверсии была связана с 504 взрывными устройствами, замаскированными под стельки с электроподогревом. Их везли из Польши через Белоруссию, но груз удалось перехватить.

Стешин назвал мотив подобных действий «бездушной, слепой ненавистью». По его словам, речь идет об извращенном желании не только убивать, но и калечить людей.

Ранее KP.RU писал, что ФСБ обнаружила партию из 35 FPV-дронов, замаскированных под керамическую плитку. Груз доставляли из Словакии в Московскую область, беспилотники предназначались для подготовки теракта.

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