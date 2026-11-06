«Доширак» смерти, адский конь и Богоматерь, выложенная пластидом: Военкор «КП» рассказывает, как бандеровцы пытались нас убивать

Военкор «КП» Дмитрий Стешин рассказывает, как бандеровцы пытались нас убивать Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Недавно ФСБ России изъяла в нескольких регионах России партию заминированных очков для управления FPV-дронами. «Подарок» от анонимных «волонтеров» оказался начинен тротилом. Чтобы оператор, включив «картинку» с беспилотника, увидел только смерть.

Военкор «КП» вспомнил - дьявольская изощренность в попытках убить как можно больше русских давно стала визитной карточкой ВСУ. Нас пытались травить, отрывать ноги заминированными стельками, руки – взрывающимися купюрами. А на фронте нередко расстреливают из автомата бутылки с минералкой и «вискарем», зная методы врага…

Как Киев выпустил жестокость за пределы человечности – в материале Дмитрия Стешина.

ВКЛЮЧАЙ И СМОТРИ

Заминированные очки в первый раз пытались передать на СВО в феврале 2025 года. Официально, об этой истории сообщили лишь российские информагентства и подтвердили украинские источники и даже назвали цифру – 80 пар. Наши спецслужбы, по понятным соображениям не стали «светить» эту историю. Зафиксировали событие, и как я понимаю, начали пристально отслеживать такие устройства.

Подобные очки для управления FPV-дронами были заминированы. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В ГУР Украины решили, что можно попробовать повторить диверсию. Не получилось - теракт сорвали бдительные волгоградские волонтеры, помогающие фронту. На них выходили, под разными легендами, некие анонимные личности - «Дарья» и «Олег Феникс». От личных встреч отказывались, по телефону общаться не хотели, только интернет-мессенджеры. Диверсанты использовали несколько легенд о происхождении этих очков: таможенный конфискат, пожертвование от богатого бизнесмена, который не хочет публичности. Но почему-то очень ждет традиционную видео-«благодарочку» от наших дроноводов. Чтобы подтвердить факт проведения теракта. Волонтеры в мифы не поверили, и первая партия прямым ходом поехала к саперам из ФСБ. В каждой паре очков нашли примерно 10 граммов тротила. Заряд подрывался при включении «картинки» с дрона. Если они в этот момент находились в руках – отрывало пальцы, если на голове…

Кроме трех возбужденных уголовных дел, из этой истории был сделан логичный вывод. Теперь вся электроника для фронта, пожертвованная неизвестными, проверяется взрывотехниками. Мера жесткая, но вынужденная. Противник пытался убить наших еще с лета 2014 года, самыми грязными способами. И я сталкивался с этим много раз…

ЛАПША С ПРИВКУСОМ НИТРАТА

Донбасс, осень 2014 года, еду в Москву. На блок-посту у Старобешево отдаю ополченцам пакет с продуктами. В Донбассе голодно уже было, а ополчение вообще жило на подножном корму - домашней консервации, «закатках». Так что все, кто мог, при возможности, ополчение подкармливали. Обычная ситуация, но я вдруг сталкиваюсь с непонятной реакцией бойцов. У меня проверяют все документы, включая магнитный пропуск в редакцию! Подробно меня расспрашивают-допрашивают. Звонят в Донецк, смотрят в интернете мои статьи на сайте KP.RU… Наконец, пожилые ополченцы успокаиваются и объясняют:

- На соседнем блоке ребят потравили «Мивиной» (так на Донбассе раньше называли любую быстрозавариваемую лапшу). В приправу сыпанули нитритной соли, она с кипятком реагирует…получается яд. Повезло, что мимо ехали медики, всех откачали. Извините, что так вышло, спасибо за такой «босяцкий подгон»!

«Мивиной» на Донбассе раньше называли любую быстрозавариваемую лапшу. Фото: aileenchik/Shutterstock/Fotodom

Я понимаю, что парни в этой ситуации поступили абсолютно правильно, без обид. К тому времени, я уже столкнулся с так называемыми «неконвенционными методами ведения войны». Лично снимал на видео бомбардировку жилых окраин Славянска зажигательными минометными минами c фосфором в июне 2014-го. Противник потом долго упражнялся с этими «зажигалками», до СВО включительно, только заменил фосфорные шашки на магниевые. Лицемерные нормы «Конвенции» ООН от 1980 года, допускали применения магния по гражданским...

О применении ядов в этой «Конвеции» не было ни слова. И необандеровцы возродили свою старую традицию – травить людей.

Последствия бомбардировки Семеновки фосфорными минами Минувшей ночью зарево от них освещало всю окраину города

ЯД БАНДЕРОВЩИНЫ

По мнению бандеровцев, на Донбассе жалеть некого. А значит «недолюдей» можно убивать, как бродячих собак. Поэтому спецслужбы травили мед, которым угощали еще первых ополченцев. Травили домашние компоты и соленые огурцы. В 2015 году в деревне Чернухино нашли отравленные ВСУ питьевые колодцы. В апреле 2022, под Изюмом, пирожками отравили 30 наших бойцов.

Редкими своими успехами бандеровские спецслужбы плотоядно хвастались. В 2022 году, под Угледаром, противник начал травить корпусы дронов неизвестным, но очень ядовитым веществом. Беспилотников тогда не хватало, наши бойцы моментально подбирали все сбитые «птички», на запчасти. На том и строился расчет врага…

Трофейный самодельный дрон ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В 2023 году, беглый украинский мэр Мелитополя, рассказывал в эфире «Телемарафона», как травят российских бойцов в кафе. Мол, в том же году выпускникам Армавирского авиационного училища зарядили ядом коньяк и торт. Правда умолчал, что теракт успели пресечь, исполнитель диверсии получил пожизненное. Следом задержали и осудили тех, кто пытался отравить продуктовую гуманитарку для батальона «Эспаньола».

Выпускникам Армавирского авиационного училища зарядили ядом коньяк и торт. Фото: соцсети Fighterbomber

Наконец, после освобождения Авдеевки, Красногоровки и Селидово, нашим бойцам категорически запретили брать оставленную противником минеральную воду. Любую. Были известны конкретные марки отравленной воды, но на всякий случай решили исключить даже возможность такой диверсии. Тогда ВСУ начали заряжать яд в бутылки со спиртным. Добрый знакомый читателей «Комсомолки», командир с позывным «Харам», в освобожденном Украинске лично расстрелял батарею бутылок с виски, якобы забытую врагом. Матерый разведчик замысел врага считал сразу:

- Бросать хорошее спиртное у противника не принято. Если не могут унести, значит, просто разобьют. Тогда зачем оставили, а?..

Бутылки с питьевой водой опасно брать Фото: Дмитрий СТЕШИН.

АДСКИЙ ПОДАРОК ДЛЯ РЕБЕНКА

Зима 2025 года, окраина Красногоровки (ДНР). Армия уже ушла вперед, но большое ПВО, «Буки» и «Панцири» еще остались на своих позициях. Под стеной дома, на куче мусора, валяется огромный плюшевый конь-качалка, видно, что его выбросили из окна квартиры. Все вокруг покрыто бетонной пылью, выкрошенной осколками и взрывами из стен, а игрушечный конь неожиданно чистенький, как из магазина. Этот момент и насторожил саперов. На деревянных полозьях коня, стоявшего вплотную к стене квартиры, обнаружились две толовые шашки и кусок алюминиевого советского фонарика с двумя батареями. Чтобы мина могла ждать свою жертву несколько месяцев. Взрыватель электронный, так называемый «джоник». Датчик должен был среагировать на изменение положения предмета в пространстве. Качнул коня – и все…Кто должен на нем подорваться по замыслу бандеровского сапера? Вряд ли наши бойцы. Жильцы квартиры, вернувшиеся в Красногоровку? Или, куда вероятнее, их дети? Я подумал тогда, в сердцах: «Какой же нелюдью нужно быть, чтобы минировать детские игрушки?».

Заминированный ВСУ плюшевый конь-качалка Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Год назад, в тылу, в московском Красногорске бандеровцы подтвердили – даже детей. 10-летний мальчик, возвращаясь домой, заметил лежащую на асфальте купюру, поднял… лучшие врачи не смогли спасти все пальцы. Но, слава богу спасли жизнь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв навестил мальчика, который подобрал СВУ в Красногорске. Фото: кадр с видео/пресс-служба правительства Московской области

Враг пошел дальше. В августе 2025 года, на входе в УФСБ по Республике Крым, задержали женщину с образом Богородицы. В оклад иконы был спрятан килограмм пластида. Бомбу должны были подорвать с помощью радиосигнала. Женщину, передававшую «подарок», использовали «втемную»…

В оклад иконы был спрятан килограмм пластида. Фото: ЦОС ФСБ РФ

Уже упоминавшаяся «Конвенция» ООН, прямо запрещает «при любых обстоятельствах применять мины-ловушки и иные взрывные устройства, соединенные с предметами религиозного характера».

Или, «замаскированные под внешне-безопасные предметы». Например, обувные стельки. Этой весной, ФСБ сообщила о задержании некоего иностранца, который пытался передать через волонтеров на фронт 504 взрывных устройства, замаскированных под стельки с электроподогревом. Удобная, классная вещь…чтобы остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Завозили эти «стельки» из Польши, через Белоруссию. Но, не довезли, не дали. И не дадут.

Некий иностранец пытался передать через волонтеров на фронт 504 взрывных устройства, замаскированных под стельки с электроподогревом. Фото: ЦОС ФСБ РФ

Разумеется, с помощью ядов и мин-ловушек невозможно победить Россию. Это понимают и сами бандеровцы. Их мотив – даже не инстинкт зверья, почувствовавшего кровь. Это бездушная, слепая ненависть. Смытые в унитаз нормы морали. Извращенное желание искалечить, отравить, убить.

Говорят, что на бесчеловечность способен только человек. Это и называется – фашизм.

КОМПЕТЕНТНО

«Троян», волонтер-гуманитарщик с 10-летним стажем, сейчас воюющий офицер, командир подразделения БПЛА:

- Сейчас, большинство волонтеров пытается сэкономить народные средства, пытаются искать самые дешевые варианты, часто сомнительные. Я сам сталкивался с батареями для дронов «Мавик», они буквально роняли и били «птицу», садились внезапно и резко, в полете. А стоит «Мавик» от 300 тысяч рублей. Это тоже можно рассматривать как диверсию, мне пришлось устраивать целый ликбез волонтерам – как выбрать правильную батарею, как отличить внешне, замерить сопротивление. Думаю, нужно ждать проверки по подразделениям, как и во время обнаружения первой партии очков. И стоит к этому отнестись серьезно. Всем бдительности!

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