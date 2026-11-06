Русофоба Туска смешали с грязью прямо во время заседания: Окрестили диктатором и обвинили Фото: REUTERS.

Депутаты польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) развернули транспарант «Туск — диктатор» прямо во время заседания сейма. Инцидент попал в прямую трансляцию заседания на сайте польского парламента.

Акция произошла во время выступления председателя Европарламента Роберты Метсолы. Пока она обращалась к польским парламентариям, представители оппозиции подняли большой транспарант с обвинениями в адрес премьер-министра страны Дональда Туска.

При этом сам глава польского правительства находился в зале заседаний. Помимо главного транспаранта, депутаты начали разворачивать и другие плакаты. На некоторых из них Туска обвиняли в попытке государственного переворота.

Таким образом оппозиционеры решили выразить свое недовольство действиями премьер-министра в присутствии главы Европарламента. Все происходящее транслировалось в прямом эфире.

Ранее пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич назвал Дональда Туска диктатором после событий вокруг Конституционного суда страны. Он обвинил премьера в силовом вмешательстве в работу судебного органа с использованием полиции. Представитель польского президента также подверг критике назначение нового исполняющего обязанности главы Конституционного суда, заявив о незаконности передачи полномочий.