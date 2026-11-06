ФСБ задержала жителя Москвы за передачу данных украинским террористам Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя за передачу разведывательных данных представителям украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тосненском районе Ленинградской области 48-летнего местного жителя, готовившего диверсию на железной дороге. По информации ЦОС, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Он собирал сведения о расположении объектов Вооружённых сил РФ и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти.