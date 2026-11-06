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НовостиПроисшествия6 ноября 2026 13:21

ФСБ задержала жителя Москвы за передачу данных украинским террористам

Задержанный ФСБ в Москве местный житель является участником запрещенной на территории РФ террористической организации
Мария СПИРИДОНОВА
ФСБ задержала жителя Москвы за передачу данных украинским террористам

ФСБ задержала жителя Москвы за передачу данных украинским террористам

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя за передачу разведывательных данных представителям украинской террористической организации. Об этом сообщили в УФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Тосненском районе Ленинградской области 48-летнего местного жителя, готовившего диверсию на железной дороге. По информации ЦОС, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Он собирал сведения о расположении объектов Вооружённых сил РФ и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти.