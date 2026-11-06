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НовостиПолитика6 ноября 2026 13:27

Самолет-разведчик США патрулирует у границ Калининградской области

Борт Bombardier Artemis II поднялся с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 12:55 мск и взял курс на Калининградскую область
Мария СПИРИДОНОВА
Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

Самолет разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II. Фото: United States Army / commons.wikimedia.org

У границ Калининградской области патрулирует американский самолёт-разведчик. Это следует из данных о полёте, которые изучило РИА Новости.

По информации агентства, борт Bombardier Artemis II поднялся с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 12:55 мск и взял курс на Калининградскую область. К 15:10 мск он двигался на запад вдоль южной границы региона над Польшей.

Машину из бизнес-джета под радиолокационную разведку переоборудовала американская компания Leidos. В военной версии она носит название Artemis II.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность усилением сил блока в Европе, а в Кремле подчёркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания потенциально опасные для неё действия. В День народного единства президент Владимир Путин заявил, что РФ нацелена на развитие партнёрских отношений.