Прощание с актером Иваном Скицаном не состоится в указанную дату: что произошло. Фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе

Прощание с актером театра и кино Иваном Скицаном, известным по фильму «Утомленные солнцем 2», состоится 9 ноября в Москве, а похороны пройдут на следующий день в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

Церемонию прощания проведут в понедельник, 9 ноября, в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Склифосовского. При этом похороны, которые первоначально планировались на 7 ноября, перенесли на 10 ноября.

«Похороны перенесли на вторник 10 ноября. Они пройдут на его родине, в поселке Сява Нижегородской области по инициативе матери», — рассказал собеседник агентства.

Иван Скицан родился 4 января 1987 года в поселке Сява. В 2008 году окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, а спустя два года вошел в труппу МХАТ имени Горького. Также артист служил в Театре на Юго-Западе и преподавал в Детской музыкальной школе имени Молчанова.

Зрителям Скицан запомнился по фильму «Утомленные солнцем 2: Предстояние», а также сериалам «Маргоша» и «Ранетки».

Напомним, Иван Скицан скончался 3 ноября в возрасте 39 лет после продолжительной болезни. По словам родственников, актер страдал от проблем с сердцем и перенес две операции. Кроме того, у него диагностировали онкологическое заболевание почки, из-за которого артист оказался в больнице. Спасти его врачам не удалось.