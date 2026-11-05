Актер из "Утомленных солнцем" Иван Скицан умер на фоне болезни

Умер актер Иван Скицан. Фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе

Российский актер Иван Скицан ушел из жизни 3 ноября. Ему было 39 лет. Иван Скицан исполнил роли в театральных постановках и в кино. Он был известен публике по фильму "Утомленные солнцем 2". О кончине актера сообщили в его семье, транслирует ТАСС.

Иван Скицан умер на фоне продолжительной болезни. У артиста обнаружили онкологию.

"У Ивана было слабое сердце, сначала решили подлечить его: сделали две операции на сердце, но еще были и другие заболевания. А в больницу он попал в связи с онкологическим заболеванием", - рассказали родные актера.

Семья уточнила, что Иван Скицан страдал от тяжелой болезни почки. Он скончался в больнице.

Актер служил во МХАТе имени Горького и Театре на Юго-Западе. Он нередко исполнял роли на сцене. Актер также сыграл в сериалах "Супруги", "Ранетки" и "Крем". Кроме того, Иван Скицан работал педагогом театрального отделения Детской музыкальной школы имени Молчанова.

В тот же день скончался заслуженный артист России Владимир Григорьев. Он умер на 75-м году жизни. Актер служил при Московском драматическом театре имени Пушкина. Там уход Владимира Григорьева назвали невосполнимой утратой. Труппа выразила соболезнования близким актера. Он вышел на сцену еще в студенческие годы. Тогда актер был учеником ГИТИСа. В 1975 году Владимиру Григорьеву дали роль в "Разбойниках". К моменту вручения диплома актер уже гастролировал с труппой. Ей он посвятил всю свою жизнь.

Ранее, 2 ноября, умер народный артист России Алексей Дуров. Он был ведущим мастером сцены Ульяновского театра имени Гончарова. Артист скончался на 87-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Алексей Дуров сражался с ней, однако не смог побороть. Прощание с актером пройдет 5 ноября в Ульяновском драматическом театре имени Гончарова. Артист поступил в ГИТИС на актерское после службы в армии. В 1960-х он выпустился и пошел на сцену. По распределению актер работал в Ульяновском драмтеатре под руководством Веры Ефремовой. Артистка исполняла роли в спектаклях по произведениям Лермонтова, Островского, Горького и Шолохова. Алексей Дуров стал народным артистом в 2008 году.