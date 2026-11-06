В Монголии решили убрать портреты Чингисхана с табака и спиртного

Хурал Монголии поручил убрать портреты Чингисхана с табака и спиртного Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Власти Монголии намерены запретить размещать изображения Чингисхана на упаковках алкогольных напитков и табачных изделий. Разработать соответствующий законопроект правительству поручил Великий государственный хурал, передает пресс-служба парламента.

Проект резолюции о сохранении государственного наследия Чингисхана поддержали 67 из 90 депутатов. Кроме того, власти планируют создать специальный фонд, куда будут поступать средства за счет процентов с акцизного налога на товары с именем полководца. Деньги намерены направлять на защиту и популяризацию истории Монгольской империи.

Ранее KP.RU писал, что российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price закрыла все торговые точки в Монголии и покинула рынок страны. На пике развития у ритейлера там работали четыре магазина, первые две точки открылись в Улан-Баторе в январе 2023 года.