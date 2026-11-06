«Диктатор Трамп» и «сонный Джо»: какие фразы Apple убрала из автозаполнения iPhone

Reuters: Apple убрала из автозаполнения iPhone 100 тыс. выражений из-за цензуры Фото: Иван МАКЕЕВ.

Apple составила список примерно из 100 тыс. слов и выражений, для которых на iPhone не работает автоматическое заполнение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на независимого исследователя Дерика Кауффмана.

По его оценке, фильтр в основном затрагивает обсценную и оскорбительную лексику, а также слова и фразы на темы наркотиков, секса и насилия. Однако в список попали и политические выражения, в том числе «диктатор Трамп», «сонный Джо», «правый заговор» и «Объединенная Ирландия».

При этом запрета на ввод таких слов нет: пользователи могут набрать их вручную. В Apple заявили Reuters, что клавиатура настроена так, чтобы не предлагать неуместные или оскорбительные подсказки.

Ранее KP.RU сообщал, что, по данным опроса ВЦИОМ, 51% россиян больше не рассматривали покупку iPhone при следующей замене смартфона. Среди причин назывались ограничения доступа к привычным приложениям и проблемы с их обновлением.