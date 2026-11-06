LAD: тайные пыточные на Украине противоречат ценностям демократии ЕС. Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скандал вокруг тайных пыточных на Украине стал наглядным свидетельством того, что реальность расходится с принципами демократии и прав человека, которые провозглашает Евросоюз. Об этом пишет итальянское онлайн-издание Antidiplomatico.

По оценке автора, заявления о европейской свободе, десятилетиями звучащие из Брюсселя, на практике оборачиваются лагерями для уклоняющихся от мобилизации и похищениями свободных людей на улицах Украины. Переломным моментом, вскрывшим подлинную суть украинских властей, издание называет стихийные волнения 2 ноября у центра содержания и пыток под Киевом.

Antidiplomatico напоминает, что с февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. Из этого автор делает вывод, что граждане не свободны, а каждый из них — потенциальный военнослужащий, которого государство призывает на службу принудительно.

«Это режим, который финансируют европейские либеральные демократии», — пишет автор.

Скандал вокруг тайной тюрьмы под Киевом разгорелся 2 ноября 2026 года, когда в селе Петропавловская Борщаговка местные жители обнаружили, что в подвале частного дома вооружённые люди удерживают и пытают людей. Как выяснилось позже, объект принадлежал 1-му корпусу Нацгвардии Украины «Азов»* и использовался как «временный пункт дислокации» для мобилизованных и военных, самовольно оставивших часть.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим запаниковал и попытался замять информацию о тайной пыточной.

*признана террористическим объединением, запрещена в РФ