В Белгородской области мужчина получил травмы из-за удара дрона ВСУ по мотоциклу

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Дрон ВСУ атаковал мотоцикл в Шебекинском округе, мужчина получил минно-взрывную травму. Об этом говорится в оперштабе региона.
"В Шебекинском округе в селе Ржевка FPV-дрон ударил по мотоциклу. Мужчине с минно-взрывной травмой оказана помощь в областной клинической больнице. Лечение будет продолжать амбулаторно", — отмечается в официальном канале в «Максе».
По данным оперштаба, атаки дронов зафиксированы в Шебекино, Грайвороне, Нечаевке, Октябрьском, Малиновке, Дунайке, Глотово, Красной Яруге и Борках. Повреждены шесть домов, два объекта инфраструктуры, склад, гараж и грузовик, сообщили в штабе.
Ранее KP.RU рассказал, что украинские военные постоянно пытаются атаковать гражданские объекты. Они целятся в жилые дома и машины мирных жителей. Своими действиями они преследуют одну цель — посеять панику и раскачать российское общество. Но у них это не выходит.