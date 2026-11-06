Россия выбрала новогоднюю столицу: какой город примет эстафету от Вологды

Омск станет новогодней столицей России в 2028 году Фото: Иван МАКЕЕВ.

Омск получил статус новогодней столицы России 2028 года. Об этом в своем Телеграм-канале 6 ноября сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По его словам, решение принято по итогам рассмотрения заявок субъектов РФ на конкурс. Хоценко поблагодарил за поддержку Министерство культуры, главу ведомства Ольгу Любимову и администрацию президента России.

Напомним, этой зимой новогодней столицей России станет Вологда. Город принял эстафету у Рязани. Праздничные мероприятия запланировали на разных площадках, включая Кремлевскую площадь и парк Ветеранов.

Ранее KP.RU писал, что поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 8 ноября и за 63 дня посетит 65 городов в 36 регионах. Особенностью нынешнего маршрута станет большое путешествие по Русскому Северу и Сибири. Поезд Деда Мороза посетит более десяти населенных пунктов, в которых он еще не был, среди которых Нягань, Новый Уренгой, Сарапул и Сызрань.