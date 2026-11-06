«Вы такие наивные»: Додон раскритиковал Кишенёв из-за одного решения по России

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

В Молдавии разгорелась дискуссия о визовом режиме для граждан России, Белоруссии и Китая. Против этой инициативы выступил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. В соцсети политик заявил, что ответные шаги затронут прежде всего самих молдаван.

В четверг премьер-министр Василий Тофан допустил, что Кишинёв введёт визы для граждан РФ, Белоруссии и Китая. Такой шаг, по его словам, требует европейское законодательство, а Молдавия имеет статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Додон подтвердил, что слышал заявление премьера, и назвал власти наивными.

«Вы не понимаете, что будет эффект для граждан Молдавии?», — написал он.

Отношения Кишинёва и Москвы в последние годы остаются напряжёнными. Как ранее рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, молдавские власти целенаправленно создают препятствия для работы российского посольства в Кишинёве и регулярно высылают сотрудников дипломатической миссии. По её словам, за последние годы Кишинёв неоднократно объявлял российских дипломатов персонами нон грата, причём причины таких решений зачастую отсутствовали либо носили надуманный характер.