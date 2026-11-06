Глава ДНР рассказал, как скоро закончится СВО Фото: Александр КОЦ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до победы России в СВО осталось немного. Об этом он рассказал во время выступления на форуме «Знание. Единство».

«Вопрос небольшой по безопасности. Сейчас осталось, я считаю, что очень немного до победы, и тогда мы сможем уже полноценно, со всей душой подойти к развитию и предприятий, и новых, наверное, структурных элементов в экономике», — резюмировал глава ДНР в разговоре с присутствующими.

Глава ДНР обратился к молодым специалистам с приглашением работать в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул важность их участия в развитии региона и пообещал обеспечить все необходимые условия для их успешной адаптации и работы.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что военные РФ активно продвигаются на всех направлениях в зоне СВО. Идет освобождение одного населенного пункта за другим. При этом Москва не отказывается от переговорного процесса, но с условием, чтобы были урегулированы первопричины.