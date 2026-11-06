ВС РФ поразили сухогруз с военным грузом для Украины в Черном море Фото: Александр КОЦ.

Вооруженные силы Российской Федерации днем 6 октября, в пятницу, поразили сухогруз, доставлявший на Украину военное имущество, а также грузы, имеющие двойное назначение. Об этом передало Министерство обороны РФ.

По данным российского военного ведомства, судно противника находилось в акватории Черного моря юго-западнее Одессы. Удар армии РФ был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как передали в Минобороны, ВС РФ продолжают выполнение задач с нанесением ударов дронами по морским судам, связанным с ВСУ.

Также KP.RU сообщал, что 6 ноября российские войска поразили несколько объектов портовой инфраструктуры Украины, задействованных в снабжении ВСУ. По данным Минобороны РФ, за неделю были поражены 14 сухогрузов, доставлявших Украине вооружение, военную технику и грузы двойного назначения.