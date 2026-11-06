Умер Джей Рокфеллер, правнук основателя нефтяной империи Standard Oil

Умер Джей Рокфеллер, бывший сенатор от Западной Вирджинии, правнук Джона Рокфеллера, основателя Standard Oil. Фото: Pete Marovich/Getty Images

Умер Джей Рокфеллер, бывший сенатор от Западной Вирджинии, правнук Джона Рокфеллера, основателя Standard Oil. Об этом пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что на момент смерти ему было 89 лет. Рокфеллер скончался в своем доме в Вашингтоне. Семья не раскрыла причину смерти. У него остались супруга Шэрон, четверо детей и девять внуков.

Рокфеллер представлял Западную Вирджинию в Сенате США почти 30 лет. Избран в 1984 году, вступил в должность в 1985-м и переизбирался четырежды. Возглавлял комитеты по торговле, науке и транспорту, делам ветеранов и разведке. Одним из ключевых эпизодов его политической карьеры стало расследование начала войны в Ираке.

Ранее KP.RU рассказал, что скончался министр экономики Баварии Хуберта Айвангера. Его тело обнаружили в отеле в Берлине. Аналитики издания попробовали выяснить истинные причины смерти политика.