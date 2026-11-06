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НовостиПолитика6 ноября 2026 14:11

Киев задумался над набором детей в ВСУ, но есть нюанс: Украине предрекли катастрофу

Welt: Киев рассматривает снижение призывного возраста из-за кадрового голода ВСУ
Марк СОКОЛОВ
Киев задумался над набором детей в ВСУ, но есть нюанс: Украине предрекли катастрофу

Киев задумался над набором детей в ВСУ, но есть нюанс: Украине предрекли катастрофу

Фото: REUTERS.

На Украине рассматривают возможность снижения мобилизационного возраста из-за острой нехватки военнослужащих в ВСУ. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

По данным издания, украинская армия столкнулась с серьезным кадровым дефицитом, который вынуждает Киев искать дополнительные резервы. Одним из возможных решений стал призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Однако журналисты предупреждают, что подобный шаг способен обернуться тяжелыми последствиями для самой Украины.

«Если мобилизация распространится на мужчин, родившихся начиная с 2000 года, в долгосрочной перспективе и без того тяжелая демографическая ситуация будет только ухудшаться, а давление на рынок труда лишь усилится», — говорится в публикации.

Кроме того, снижение призывного возраста грозит серьезным расколом украинского общества. Как отмечает Welt, молодые мужчины относятся к одному из самых малочисленных поколений в современной истории страны. При этом именно эта возрастная группа более склонна к массовым протестам, что создает дополнительные политические риски для Киева.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил снижение мобилизационного возраста в стране. По его мнению, такой сценарий более вероятен, чем призыв женщин на военную службу. При этом экс-глава МИД подчеркнул, что не располагает какой-либо инсайдерской информацией о подобных планах украинских властей.