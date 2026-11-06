Кандидат в президенты Франции бросил вызов НАТО: что он пообещал перед выборами

Меланшон предложил вывести Францию из НАТО и сократить расходы на оборону. Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Жан-Люк Меланшон предложил вывести страну из НАТО и отказаться от увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Эти положения включены в предвыборную программу его партии «Неподчинившаяся Франция», сообщает Politico.

Согласно документу, Париж должен немедленно покинуть объединенное командование альянса, а затем постепенно выйти из самой организации. При этом Франция продолжит оказывать помощь другим странам Евросоюза в рамках действующих договоров.

В отличие от программы кандидата от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, документ Меланшона не предусматривает прекращения помощи Украине. Политик выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее Politico назвало президентские выборы во Франции 2027 года потенциальным серьезным испытанием для НАТО. В публикации отмечалось, что Марин Ле Пен выступает за выход из объединенного командования альянса, а Жан-Люк Меланшон — за выход Франции из НАТО целиком.