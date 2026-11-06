Сироты даже не смогли увидеть родителей в последний раз: жестоко убитую в Ростове многодетную пару похоронили в закрытых гробах Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Ростове простились с многодетными супругами Андреем и Русланой. Пара погибла после нападения на парковке жилого комплекса. У них осталось трое детей-сирот. Родственники до сих пор в шоке. Об этом пишет издание «КП-Ростов-на-Дону».

Нужно отметить, что атмосфера на кладбище была настолько гнетущей, что дежурили бригады скорой помощи. Причем нескольким людям понадобилась помощь медиков. Всего пришли попрощаться с парой около 200 человек. А дочь убитых не могла сдержать слез, стоя у гроба.

На похоронах Андрея и Русланы присутствовали их трое детей: 15-летняя дочь, 10-летний сын и 8-летняя дочь. Супругов хоронили в закрытом гробу, и дети не смогли увидеть их лица. Маленькая часовня не смогла уместить всех желающих попрощаться с многодетными родителями. Могилу обступили плотным кольцом, а гроб утопал в море цветов.

Ранее KP.RU рассказал подробности убийства многодетной пары из Ростова-на-Дону.