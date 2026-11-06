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НовостиВ мире6 ноября 2026 15:09

Российские военные ликвидировали главаря боевиков в ЦАР: подробности операции

Военные РФ и ЦАР уничтожили главаря боевиков в Центральной Африке
Анна АДАМАЙТЕС
Военные РФ и ЦАР уничтожили главаря боевиков в Центральной Африке

Военные РФ и ЦАР уничтожили главаря боевиков в Центральной Африке

Фото: REUTERS.

Российские военные специалисты совместно с армией Центральноафриканской Республики (FACA) ликвидировали полевого командира боевиков Марселя Ндале. Операция прошла 5 ноября в префектуре Нана-Мамбере, сообщили 6 ноября ТАСС в Содружестве офицеров за международную безопасность.

В ходе операции также уничтожили двух братьев Ндале, которые были полевыми командирами, и семерых боевиков. По данным СОМБ, Ндале называл себя генералом и долгое время терроризировал пастухов и старателей в регионе.

Его формирования должны были заблокировать стратегическую автомагистраль между Камеруном и ЦАР в случае начала боевых действий. Кроме того, Ндале планировал диверсии против гражданских водителей на территории Камеруна.

Ранее KP.RU писал, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о помощи российских военных специалистов в восстановлении армии страны. По его словам, подготовленные при их содействии военнослужащие получили возможность защищать территорию и границы республики.