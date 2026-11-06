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НовостиОбщество6 ноября 2026 15:12

Роспотребнадзор снял с продажи рыбу с паразитами в Саратовской области

Речь идет о вяленой рыбе из-за которой пострадали 19 человек
Людмила МИТРОХИНА
Роспотребнадзор снял с продажи рыбу с паразитами в Саратовской области

Роспотребнадзор снял с продажи рыбу с паразитами в Саратовской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Вяленая рыба с паразитами, поражающими печень и поджелудочную железу, изъята из продажи после случаев групповой заболеваемости в Саратовской области. Продукция не прошла должную санитарную и термическую обработку. Об этом сообщили в канале Роспотребнадзора в «Максе».

«Установлено, что пострадавшие употребляли рыбную продукцию (вяленую рыбу), приобретенную в сети магазинов „Пивзавод“. Данная рыбная продукция снята с реализации», — отмечается в официальном сообщении.

Ранее KP.RU рассказал об инциденте в городе Пугачев в Саратовской области. Отмечается, что там число пострадавших уже увеличилось до 19 человек. У всех пациентов, которые обратились за медицинской помощью, был диагностирован описторхоз. Многие из них продолжают находится под наблюдением врачей.