В Европе озвучили самый большой страх Украины после выборов в США: Россия окажется в плюсе Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп может пойти на сближение с Россией до начала работы нового состава американского Конгресса. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, поражение Республиканской партии на промежуточных выборах вызвало серьезные опасения в Киеве. Украинские власти допускают, что Трамп попытается наладить отношения с Москвой, пока новый Конгресс еще не приступил к работе.

Одним из возможных шагов американского лидера собеседники NYT назвали встречу на высшем уровне во Флориде во время саммита G20.

«Риск еще более тесного сближения Вашингтона и Москвы сохраняется, несмотря на то что позиции Трампа сейчас ослабли», — заявила президент школы государственного управления Hertie School Даниэла Шварцер.

При этом европейские чиновники признают, что даже после начала работы нового Конгресса возможности законодателей влиять на внешнюю политику президента США останутся ограниченными.

Как отмечает NYT, в ближайшее время Трамп может сосредоточиться на урегулировании конфликтов на Украине и с Ираном. Одновременно американский лидер, вероятно, продолжит требовать от европейских союзников большей самостоятельности в вопросах обороны.

На этом фоне европейские политики намерены наладить отношения с новым составом Конгресса, чтобы сохранить сотрудничество с Вашингтоном.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности и возможные условия урегулирования украинского конфликта.