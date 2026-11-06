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НовостиВ мире6 ноября 2026 15:24

Провайдер Beget объявил об уничтожении облачной инфраструктуры

Речь идет об облачной структуре VPS, S3 и Kubernetes
Людмила МИТРОХИНА
Провайдер Beget объявил об уничтожении облачной инфраструктуры

Провайдер Beget объявил об уничтожении облачной инфраструктуры

Фото: REUTERS.

В результате кибератаки в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера Beget были потеряны важные данные. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

«В облачной инфраструктуре — VPS, S3 и Kubernetes — все данные были утрачены. Сохранены файловые бэкапы VPS. Настройки CDN, IP утрачены», — отмечается в сообщении от ведомства.

Бэкапы хостинга и облачной инфраструктуры были сохранены в файлах, однако пока не восстановлена работа инфраструктуры, доступ к этим бэкапам получить невозможно, сообщили в компании.

Нужно отметить, что в компании уже не первый раз заявляют об утрате данных после кибератаки. До этого была надежда, что администраторам сервиса все же удастся восстановить часть информации. Речь шла о некоторых сайтах на виртуальном хостинге. В Beget рекомендовали клиентам сменить пароли и другие учетные данные на серверах. Однако позже стало понятно, что восстановление утраченных данных невозможно.