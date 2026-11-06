Аксенов: В Крыму усилили работу аварийных бригад Фото: Андрей АБРАМОВ.

Аварийные бригады в Крыму работают в усиленном режиме на фоне сложной ситуации с энергоснабжением. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале мессенджера MAX.

По его словам, правительство Крыма знает о существующих проблемах и принимает меры для их решения. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк находится в Керчи, а вице-премьеры работают в курируемых ими регионах.

Аксенов отметил, что наладить ситуацию сразу не удается из-за технических и других объективных причин. При этом он выразил уверенность, что трудности удастся преодолеть совместными усилиями, и поблагодарил жителей за стойкость, единство и терпение.

Ранее KP.RU писал, что 5 ноября в Крыму ограничили подачу электроэнергии из-за аварии на магистральных энергосетях за пределами региона. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что специалисты ведут работы по устранению неполадок.

Также KP.RU сообщал, что в некоторых районах Крыма износ электросетевого оборудования достигает 60–70%. Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заявил о необходимости усилить меры для предотвращения перебоев с энергоснабжением.