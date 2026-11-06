Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды6 ноября 2026 16:26

Долина хочет направить взысканные с «Бургер Кинга» средства на нужды СВО

Долина считает, что «Бургер Кинг» прибег к провокации, когда объявил о прекращении доставки по ее адресу
Людмила МИТРОХИНА
Певица Лариса Долина

Певица Лариса Долина

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юристы певицы Ларисы Долиной хотят привлечь к ответственности ООО «Бургер Рус» за использование имени певицы в коммерческих целях. Об этом пишет ТАСС.

«Нами уже готовится официальная досудебная претензия в адрес ООО "Бургер Рус" с требованием выплатить компенсацию за масштабные нарушения прав Ларисы Александровны Долиной», — говорится в сообщении от представителей Долиной.

Представители Долиной назвали объявление сети о прекращении доставки по адресу певицы в Хамовниках провокацией для привлечения внимания к бизнесу. В случае отказа юристы Долиной пообещали инициировать судебный процесс и подадим заявления в ФАС и Роскомнадзор для наложения максимальных административных штрафов на компанию.

Ранее KP.RU рассказал, что команда Долиной также намерена судиться с обидчиками. Певица пожаловалась на травлю ее дочери и внучки.