Долина хочет направить взысканные с «Бургер Кинга» средства на нужды СВО

Певица Лариса Долина Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юристы певицы Ларисы Долиной хотят привлечь к ответственности ООО «Бургер Рус» за использование имени певицы в коммерческих целях. Об этом пишет ТАСС.

«Нами уже готовится официальная досудебная претензия в адрес ООО "Бургер Рус" с требованием выплатить компенсацию за масштабные нарушения прав Ларисы Александровны Долиной», — говорится в сообщении от представителей Долиной.

Представители Долиной назвали объявление сети о прекращении доставки по адресу певицы в Хамовниках провокацией для привлечения внимания к бизнесу. В случае отказа юристы Долиной пообещали инициировать судебный процесс и подадим заявления в ФАС и Роскомнадзор для наложения максимальных административных штрафов на компанию.

Ранее KP.RU рассказал, что команда Долиной также намерена судиться с обидчиками. Певица пожаловалась на травлю ее дочери и внучки.