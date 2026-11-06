В Германии вандалы сбили звезду с памятника советским воинам: как отреагировали местные власти

В Германии осквернили мемориал советским воинам. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В немецком городе Ангермюнде неизвестные повредили советский мемориал в парке Мира. В ночь на 5 ноября с сооружения сбили верхнюю часть с советской звездой, которая раскололась на две крупные части и несколько осколков, сообщает портал rbb24, ссылаясь на городскую администрацию.

Власти Ангермюнде осудили произошедшее и обратились в полицию. Размер ущерба пока устанавливается, однако памятник планируют отреставрировать. Мемориал был установлен в 1946–1947 годах и находится под охраной как исторический памятник. На этом месте захоронены 36 советских солдат и мирных жителей.

Ранее KP.RU писал, что в Нидерландах кладбище советских воинов в городе Лёсден дважды подверглось актам вандализма. После повторного происшествия городские власти заявили, что пока не решили, нужны ли дополнительные меры охраны мемориала, где покоятся 865 советских героев.