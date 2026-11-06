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НовостиВ мире6 ноября 2026 16:49

Премьер Мартин: Ирландия расследует угрозы взрывов в СМИ

В Ирландии заявили, что не оставят без внимания угрозы, которые утром поступили в отношении СМИ
Людмила МИТРОХИНА
Премьер Мартин: Ирландия расследует угрозы взрывов в СМИ

Премьер Мартин: Ирландия расследует угрозы взрывов в СМИ

Фото: REUTERS.

Полиция Ирландии, Минобороны и европейские коллеги расследуют ложные сообщения об угрозах взрыва, из-за которых 6 ноября эвакуировали сотрудников нескольких ирландских СМИ. Об этом сообщил премьер-министр республики Михол Мартин.

"Полиция Ирландии была уведомлена об этих угрозах и незамедлительно приняла необходимые меры предосторожности в сотрудничестве с организациями, в адрес которых они поступили", — говорится в сообщении от представителя правительства республики.

Мартин заявил, что подобные угрозы вызывают чрезвычайную осторлденность. Он отметил, что пока неизвестно, кто стоит за угрозами — отдельные лица или скоординированная группа. Упомянул о возможной связи с сообщениями, приводящими к экстренной посадке европейских рейсов.

Ранее KP.RU рассказал, что Ирландия готовилась к возможному объединению с Северной Ирландией. Однако дальше подготовки дело пока не сдвинулось. Но правительство рассматривает три варианта возможного объединения.