Карасин: Украинцы начинают понимать, что руководство страны вредит им Фото: REUTERS.

Граждане Украины начинают понимать, что руководство страны действует им во вред. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил информационной службе ИС «Вести».

По словам сенатора, такое осознание может привести к жестким последствиям. При этом он отметил, что Россия намерена продолжать отстаивать свою позицию и выполнять задачи специальной военной операции. Карасин также выразил надежду, что переговорный процесс вместе с другими усилиями приведет к позитивным изменениям.

Ранее Карасин назвал «чрезмерной суетой» просьбу Владимира Зеленского к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану помочь организовать встречу с Владимиром Путиным. Сенатор предложил дождаться трехсторонних переговоров с участием Украины и США в Абу-Даби.