Ведут себя вызывающе: в Госдуме прокомментировали отношение Армении к ОДКБ

Депутат Калашников назвал вызывающим отношение властей Армении к ОДКБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в интервью RTVI заявил, что Ереван в настоящее время ведет себя вызывающе по отношению к ОДКБ.

"Власти Армении ведут себя вызывающе, особенно по отношению к ОДКБ", – сказал депутат.

Политик отметил, что относительно ЕАЭС Армения хитро старается не потерять тех преимуществ, из-за утраты которых республика может попасть в очень сильный экономический кризис. Однако от ОДКБ им "ни холодно, ни жарко" особенно сейчас, заключил парламентарий.

Ранее KP.RU привел слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об участии Армении в работе ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва фиксирует отсутствие представителей Еревана на совместных мероприятиях, заседаниях и учениях блока. При этом юридически Армения по-прежнему остается полноправным членом организации.