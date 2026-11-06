Брюссель пошел против Трампа и России: что случилось

Глава евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Брюссель не будет обсуждать с Россией и США архитектуру европейской безопасности, заявила глава ЕС Кая Каллас в Варшаве после встреч с министрами иностранных дел Украины и Польши.

«ЕС не планирует менять архитектуру безопасности Европы, а намерен сохранить текущую систему, основанную на ЕС и НАТО», — резюмировала Каллас.

Каллас призвала ЕС участвовать в переговорах по Украине с США и Россией, но не уточнила, кто и на каком основании будет представлять ЕС. В Брюсселе заявили, что у ЕС нет переговорщика, позиции и мандата для диалога с Россией и США.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет подписать «хороший и масштабный» документ с Россией, который будет касаться безопасности ЕС. Он не рассказал подробности, но заявил, что это его решение может быть многим полезно.