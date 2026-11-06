Трамп анонсировал масштабное соглашение, затрагивающее всю Европу Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по украинскому урегулированию. Он уведомил, что стороны готовят масштабное соглашение. Эта сделка может затронуть всю Европу. Об этом Дональд Трамп рассказал в беседе с журналистами.

По его данным, соглашение выходит за рамки конфликта на Украине. Оно связано с глобальной безопасностью. Сделка обсуждалась с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, оповестил президент США. По мнению политика, сделка должна быть успешной.

"Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали. Но просто говорю вам: соглашение будет. Это будет крупное соглашение, и оно затронет не только Украину", - прокомментировал Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома назвал прекрасным готовящийся договор. Он не уточнил, какие пункты в него войдут. При этом политик считает, что все стороны-участницы соглашения "будут в восторге".

"Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу", - подытожил президент Соединенных Штатов.

В Белом доме состоялась встреча первой леди США Мелании Трамп с представителями России и Украины. Они подвели итоги миссии в Алешках. Затем Дональд Трамп отдельно встретился с Кириллом Дмитриевым. По словам политика, с украинской делегацией он не беседовал. Американский лидер сообщил, что провел переговоры только с главой РФПИ. На пресс-конференции, организованной Меланией Трамп, присутствовала также омбудсмен Яна Лантратова. Она участвовала в организации операции в Алешках.

Кирилл Дмитриев в ходе мероприятия передал первой леди США рисунок 11-летней девочки Лидии из Алешек. Он поблагодарил Меланию Трамп за помощь в проведении гуманитарной миссии. Кирилл Дмитриев отметил, что супруга Дональда Трампа спасла и тронула сердца многих людей. Она внесла большой вклад в реализацию договоренностей о прекращении огня.

На церемонии первая леди США направила личное послание президенту России Владимиру Путину. Мелания Трамп завершила речь вручением главе РФПИ двух писем. Одно из них адресовано Владимиру Путину. Второе письмо предназначено нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому.