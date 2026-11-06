Джигурда прокомментировал свое включение в базу украинской разведки Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Известный артист Никита Джигурда считает наградой включение в базу War & Sanctions ГУР Минобороны Украины. Об этом актер заявил в интервью RTVI.

"Для меня это награда. Меня поздравляют все знакомые с тем, что я внесен в список. Оценена деятельность", – сказал он.

Джигурда уверен, что конфликт с украинскими властями связан с его позицией по русскому языку. Европейский выбор Украины должен был предполагать и признание прав русскоязычных жителей страны, подчеркнул актер.

По его словам, украинская власть - это нацистский режим проданной Украины, который признал в Джигурде врага.

KP.RU сообщил, что Никиту Джигурду внесли в базу антироссийского портала War & Sanctions. Киев обвиняет артиста в том, что он поддерживает специальную военную операцию, а также посещал новые регионы России.