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НовостиВ мире6 ноября 2026 17:30

Стало известно о местоположении других пыточных на Украине

Прозоров: в управлениях СБУ есть пыточные, расположенные в частных домах
Людмила МИТРОХИНА
Стало известно о местоположении других пыточных на Украине

Стало известно о местоположении других пыточных на Украине

Фото: REUTERS.

В каждом управлении СБУ есть пыточные в частных домах, тирах и складах, которые не имеют отличительных черт. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

«По моим сведениям, такие пыточные есть в каждом управлении СБУ. Чаще всего под такие места выбираются или подвальные помещения, тиры, складские помещения, или — поскольку сейчас СБУ рассредоточивается в основном по частному сектору — это арендованный частный дом с хорошим подвалом или подземным гаражом», — резюмировал бывший представитель киевского режима, раскрыв примерное местонахождение подобных пыточных. Также он подчеркнул, что в похожих тюрьмах могут выбиваться «правильные» показания.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября 2026 года в Киеве начались протесты. Украинцы узнали о существовании пыточной СБУ около близ столицы. Они вышли на митинг и требовали освободить узников. Полиция начала жесткий разгон протестующих. Среди узников пыточной был несовершенолетний мальчик.