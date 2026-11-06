Стало известно о местоположении других пыточных на Украине Фото: REUTERS.

В каждом управлении СБУ есть пыточные в частных домах, тирах и складах, которые не имеют отличительных черт. Об этом рассказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров в интервью РИА Новости.

«По моим сведениям, такие пыточные есть в каждом управлении СБУ. Чаще всего под такие места выбираются или подвальные помещения, тиры, складские помещения, или — поскольку сейчас СБУ рассредоточивается в основном по частному сектору — это арендованный частный дом с хорошим подвалом или подземным гаражом», — резюмировал бывший представитель киевского режима, раскрыв примерное местонахождение подобных пыточных. Также он подчеркнул, что в похожих тюрьмах могут выбиваться «правильные» показания.

Ранее KP.RU рассказал, что 2 ноября 2026 года в Киеве начались протесты. Украинцы узнали о существовании пыточной СБУ около близ столицы. Они вышли на митинг и требовали освободить узников. Полиция начала жесткий разгон протестующих. Среди узников пыточной был несовершенолетний мальчик.