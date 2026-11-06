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НовостиВ мире6 ноября 2026 17:44

Жители услышали звуки взрывов, а военные подняли в небо истребители: что произошло в Сербии

В Сербии истребители вылетали для перехвата самолета после сообщения о бомбе
Анна АДАМАЙТЕС
В Сербии истребители вылетали для перехвата самолета после сообщения о бомбе

В Сербии истребители вылетали для перехвата самолета после сообщения о бомбе

Фото: Александр ГЛУЗ.

Два истребителя Военно-воздушных сил Сербии вылетели 6 ноября для перехвата пассажирского самолета Wizz Air, следовавшего из Брюсселя в Софию, после сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

Сербские самолеты сопроводили лайнер до границы с Болгарией, после чего вернулись на аэродром базирования в Батайнице. Военные получили информацию от службы управления воздушным движением Сербии и Черногории. Кроме того, часть подразделений противовоздушной обороны привели в высшую степень готовности.

В Минобороны Сербии пояснили, что звуки, похожие на взрывы, которые встревожили жителей региона Шумадия около 10:30 по местному времени (12:30 по московскому), были вызваны преодолением истребителями звукового барьера.

Ранее KP.RU писал, что Венгрия в этот же день трижды поднимала в воздух истребители для сопровождения пассажирских самолетов после сообщений о бомбах на борту. Одно из предупреждений касалось того же рейса Wizz Air из Брюсселя в Софию, который сопровождали и сербские военные.