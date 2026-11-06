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НовостиПолитика6 ноября 2026 17:49

Путин пригласил на совещание Совбеза делегацию РФ в Абу-Даби

Подробности переговоров главы государства с представителями делегации не раскрываются
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин проинформировал, что сегодня созвал совещание Совбеза с участием членов российской делегации, вернувшихся из Абу-Даби. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Подробностей переговоров не раскрывается. Но, вероятно, стороны обсуждали будущие переговоры в Абу-Даби. В состав делегации входят: помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Напомним, трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в Абу-Даби 10 или 11 ноября. В Кремле отметили, что основной темой будут гарантии безопасности для Москвы и Киева после заврешения конфликта на Украине. Однако позиция России остается прежней. В Кремле отмечали, что важно урегулировать первопричины конфликта и добиться стабильного мира, а не временного перемирия.