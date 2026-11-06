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НовостиВ мире6 ноября 2026 18:28

Литвин: Делегацию Украины в Абу-Даби возглавит Умеров, а не Буданов*

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах с Россией и США в Абу-Даби возглавит глава СВР страны Рустем Умеров
Мария МАМАЕВА
Рустем Умеров

Рустем Умеров

Фото: REUTERS.

Руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров возглавит делегацию Киева на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в интервью украинскому агентству ТСН.

Ранее телеканал CBS News сообщил, что делегацию Украины на трехсторонней встрече возглавит глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Литвин опроверг эти данные, заявив, что Буданов* примет участие в переговорах, но не будет возглавлять украинскую делегацию на них.

Напомним, что трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины запланированы на 10-11 ноября. Они пройдут на площадке в Абу-Даби, где представители стран детально обсудят вопросы безопасности.

В Кремле ранее также сообщили, что российскую делегацию на трехсторонних переговорах возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

* лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ