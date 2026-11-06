Стала известна возможная причина смерти Юрия Каюрова: вот что произошло

Стала известна возможная причина смерти Юрия Каюрова. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Смерть народного артиста РСФСР Юрия Каюрова наступила по естественным причинам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарии от близких. Отмечается, что Каюрову исполнилось 99 лет.

«Юрий Иванович умер сегодня. У себя дома. Смерть наступила по естественным причинам», — говорится в сообщении от источника издания.

Каюров родился 30 сентября 1927 года в Череповце, служил на Балтийском флоте, окончил Ленинградский театральный институт и работал в Саратовском театре драмы с 1954 года. С 1967 года служит в Малом театре, где сыграл более 40 ролей. В 2007 году выпустил книгу «Куда уходят дни…».

Ранее KP.RU рассказал о смерти дочери Аркадия Райкина, Екатерины. Она скончалась в больнице несколько дней назад, также по естественным причинам. Родные и близкие проводили актрису в последний путь 6 ноября. Отмечается, что во время прощания сильно переживал ее брат Константин Райкин, он не смог сдержать слез у гроба сестры.