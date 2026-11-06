В эти минуты в Высшей школе сценических искусств в Марьиной роще проходит прощание с актрисой Екатериной Райкиной. Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

В эти минуты в Высшей школе сценических искусств в Марьиной роще проходит прощание с актрисой Екатериной Райкиной. Народу немного. Близкие, ученики ВШСИ, случайные прохожие...

Брат актрисы Екатерины Райкиной, режиссер и актер Константин Райкин. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На траурной церемонии присутствуют сын, брат и внучка Екатерины Райкиной. Во время гражданской панихиды Константин Райкин назвал свою сестру «ангелоподобной». В том смысле, что она была очень добрым человеком. «Иногда ее поступки были неожиданными, они выбивались из общепринятых стереотипов. Катя была совершенно особенным человеком в своем желании приносить радость другим. Помню, как она готовила меня к поступлению… Моя сестра Катенька… », - говорил художественный руководитель театра «Сатирикон» и ректор Высшей школы сценических искусств. Константин Аркадьевич с трудом сдерживал слезы.

Сын актрисы, актер Алексей Яковлев на прощании с актрисой Екатериной Райкиной в Высшей школе сценических искусств. Фото: Данил Айкин/ТАСС

Пришли на прощание артисты театра «Сатирикон», для которых уход Екатерины Райкиной тоже большое горе. Многие были знакомы с ней и говорили о ней: умная, обаятельная, лучезарная, светлая, глубокая, душевная, искренняя, умевшая во всём находить свет…

Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

Хотя она никогда не была актрисой «Сатирикона», театра, который основал её отец народный артист СССР Аркадий Райкин, а продолжил дело его сын Константин Райкин. Екатерина Райкина больше полувека работала в Театре им.Вахтангова. Впервые она вышла в вахтанговском спектакле в 12 лет, когда театр приезжал на гастроли в Ленинград – родной город для Райкиных.

В последние годы жизни она собирала театральные архивы своего отца, приходила к студентам ВШСИ.

После прощания пройдет отпевание в Храме Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Спаса Преображения) на Большой Ордынке.

Фото: Bocharov Denis/news.ru/Global Look Press

Напомним, Екатерина Райкина скончалась 3 ноября в московской больнице после продолжительной болезни. Ей было 88 лет.

В октябре её госпитализировали с подозрением на внутреннее кровотечение. В дальнейшем она находилась под наблюдением врачей.

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